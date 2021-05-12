Андрей Галабинов
№9
Нападающий
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Команда
Специя
Гражданство
Болгария
Дата рождения
13 нояб. 1988 (32) года
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.05.2021 12 мая 2021 ср 21:45
Сампдория
2 : 2
Специя
12.05.2021 12 мая 2021 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Сампдория
2
Специя
2
был в запасе
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:00
Специя
1 : 4
Наполи
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Специя
1
Наполи
4
был в запасе
01.05.2021 01 мая 2021 сб 16:00
Верона
1 : 1
Специя
01.05.2021 01 мая 2021 сб 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Верона
1
Специя
1
был в запасе
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 16:00
Дженоа
2 : 0
Специя
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 16:00
минуты: 85' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Дженоа
2
Специя
0
минуты: 85' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 21:45
Специя
1 : 1
Интер
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 21:45
минуты: 62' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Специя
1
Интер
1
минуты: 62' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 16:00
Болонья
4 : 1
Специя
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Болонья
4
Специя
1
был в запасе
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 16:00
Специя
3 : 2
Кротоне
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Специя
3
Кротоне
2
был в запасе
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
Лацио
2 : 1
Специя
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Лацио
2
Специя
1
был в запасе
12.03.2021 12 марта 2021 пт 22:45
Аталанта
3 : 1
Специя
12.03.2021 12 марта 2021 пт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Аталанта
3
Специя
1
был в запасе
06.03.2021 06 марта 2021 сб 17:00
Специя
1 : 1
Беневенто
06.03.2021 06 марта 2021 сб 17:00
минуты: 85' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Специя
1
Беневенто
1
минуты: 85' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
02.03.2021 02 марта 2021 вт 22:45
Ювентус
3 : 0
Специя
02.03.2021 02 марта 2021 вт 22:45
минуты: 72' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Ювентус
3
Специя
0
минуты: 72' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 17:00
Специя
2 : 2
Парма
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Специя
2
Парма
2
был в запасе
19.02.2021 19 февр. 2021 пт 20:30
Фиорентина
3 : 0
Специя
19.02.2021 19 февр. 2021 пт 20:30
минуты: 63' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Фиорентина
3
Специя
0
минуты: 63' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 22:45
Специя
2 : 0
Милан
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Специя
2
Милан
0
был в запасе
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 17:00
Сассуоло
1 : 2
Специя
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Сассуоло
1
Специя
2
был в запасе
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 14:30
Специя
0 : 1
Удинезе
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 14:30
минуты: 1' - 63'
Италия. Серия А, 20 тур
Специя
0
Удинезе
1
минуты: 1' - 63' / Италия. Серия А, 20 тур
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 17:00
Рома
4 : 3
Специя
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 17:00
минуты: 33' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Рома
4
Специя
3
минуты: 33' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 20:00
Торино
0 : 0
Специя
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 20:00
минуты: 87' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Торино
0
Специя
0
минуты: 87' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 19:00
Милан
3 : 0
Специя
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 33'
Италия. Серия А, 3 тур
Милан
3
Специя
0
минуты: 1' - 33' / Италия. Серия А, 3 тур
30.09.2020 30 сент. 2020 ср 19:00
Удинезе
0 : 2
Специя
29', 90'
29', 90'
29', 90'
30.09.2020 30 сент. 2020 ср 19:00
29', 90'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Удинезе
0
Специя
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 1 тур