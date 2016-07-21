Эрмек Куантаев
№13
Защитник
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Команда
Кайрат
Гражданство
Казахстан
Дата рождения
13 окт. 1990 (30) лет
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.07.2016 21 июля 2016 чт 20:00
Маккаби
2 : 1
Кайрат
21.07.2016 21 июля 2016 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Маккаби
2
Кайрат
1
был в запасе