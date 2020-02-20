Антреас Макрис
№33
Нападающий
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Команда
Анортосис
Гражданство
Кипр
Дата рождения
27 нояб. 1995 (25) лет
Рост
171
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 23:00
АПОЭЛ
0 : 3
Базель
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
АПОЭЛ
0
Базель
3
был в запасе