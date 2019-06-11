Горан Закарич
№11
Нападающий
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Команда
Широки Бриег
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
7 нояб. 1992 (28) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.06.2019 11 июня 2019 вт 21:45
Италия
2 : 1
Босния и Герцеговина
11.06.2019 11 июня 2019 вт 21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
Италия
2
Босния и Герцеговина
1
был в запасе
08.06.2019 08 июня 2019 сб 19:00
Финляндия
2 : 0
Босния и Герцеговина
08.06.2019 08 июня 2019 сб 19:00
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 3 тур
Финляндия
2
Босния и Герцеговина
0
был в запасе
26.03.2019 26 марта 2019 вт 22:45
Босния и Герцеговина
2 : 2
Греция
26.03.2019 26 марта 2019 вт 22:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 2 тур
Босния и Герцеговина
2
Греция
2
был в запасе
23.03.2019 23 марта 2019 сб 22:45
Босния и Герцеговина
2 : 1
Армения
23.03.2019 23 марта 2019 сб 22:45
минуты: 1' - 65'
Отбор ЧЕ-2020, 1 тур
Босния и Герцеговина
2
Армения
1
минуты: 1' - 65' / Отбор ЧЕ-2020, 1 тур