Гойко Цимирот
№16
Полузащитник
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Команда
ПАОК
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
19 дек. 1992 (28) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
Босния и Герцеговина
0 : 1
Франция
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
минуты: 1' - 86'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Босния и Герцеговина
0
Франция
1
минуты: 1' - 86' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
Финляндия
2 : 2
Босния и Герцеговина
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
минуты: 1' - 83'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Финляндия
2
Босния и Герцеговина
2
минуты: 1' - 83' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур