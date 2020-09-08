Лука Този
№15
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Сан-Марино
Дата рождения
4 нояб. 1992 (28) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.09.2020 08 сент. 2020 вт 21:45
Сан-Марино
0 : 2
Лихтенштейн
08.09.2020 08 сент. 2020 вт 21:45
минуты: 1' - 46'
Лига наций. Лига D, 2 тур
Сан-Марино
0
Лихтенштейн
2
минуты: 1' - 46' / Лига наций. Лига D, 2 тур
05.09.2020 05 сент. 2020 сб 16:00
Гибралтар
1 : 0
Сан-Марино
05.09.2020 05 сент. 2020 сб 16:00
был в запасе
Лига наций. Лига D, 1 тур
Гибралтар
1
Сан-Марино
0
был в запасе