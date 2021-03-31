Кирче Ристевски №14 Защитник Подписаться

Команда Работнички

Гражданство Македония

Дата рождения 22 окт. 1990 (30) лет

Рост 186

К 30 годам попробовал себя в пяти чемпионатах, но менее приятные воспоминания – от албанского. В «Тиране» не сложилось – то травма, то невыплата денег. Расторг контракт.