Дарко Глишич
№32
Полузащитник
Подписаться
Команда
Вардар
Гражданство
Македония
Дата рождения
23 сент. 1991 (29) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
02.11.2017 02 нояб. 2017 чт 23:05
Реал Сосьедад
3 : 0
Вардар
02.11.2017 02 нояб. 2017 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Реал Сосьедад
3
Вардар
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
19.10.2017 19 окт. 2017 чт 20:00
Вардар
0 : 6
Реал Сосьедад
19.10.2017 19 окт. 2017 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Вардар
0
Реал Сосьедад
6
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 20:00
Русенборг
3 : 1
Вардар
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Русенборг
3
Вардар
1
был в запасе
14.09.2017 14 сент. 2017 чт 22:05
Вардар
0 : 5
Зенит
14.09.2017 14 сент. 2017 чт 22:05
минуты: 44' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Вардар
0
Зенит
5
минуты: 44' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур