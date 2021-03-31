Дарко Велкоски №14 Полузащитник Подписаться

Команда Вардар

Гражданство Македония

Дата рождения 21 июня 1995 (25) лет

Рост 188

Может рассказать про корейскую и таиландскую лиги – ненадолго уезжал играть там. Зато обрел себя в боснийском «Сараево», где в начале 2020-го болельщики назвали его лучшим игроком десятилетия.