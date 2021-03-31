Дарко Велкоски
№14
Полузащитник
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Команда
Вардар
Гражданство
Македония
Дата рождения
21 июня 1995 (25) лет
Рост
188
Может рассказать про корейскую и таиландскую лиги – ненадолго уезжал играть там. Зато обрел себя в боснийском «Сараево», где в начале 2020-го болельщики назвали его лучшим игроком десятилетия.
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
Германия
1 : 2
Северная Македония
6'
6'
6'
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Германия
1
Северная Македония
2
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур