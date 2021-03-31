Крсте Велкоски №11 Нападающий Подписаться

Команда Сараево

Гражданство Македония

Дата рождения 20 февр. 1988 (33) года

Рост 179

Фанатский сайт «Вардара» писал, что у него был самый крупный контракт в Македонии. Это сто тысяч евро на три года.