Бесарт Абдурахими
№18
Нападающий
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Команда
Локерен
Гражданство
Македония
Дата рождения
31 июля 1990 (30) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.11.2014 06 нояб. 2014 чт 23:05
Локерен
1 : 1
Трабзонспор
06.11.2014 06 нояб. 2014 чт 23:05
минуты: 79' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Локерен
1
Трабзонспор
1
минуты: 79' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 20:00
Трабзонспор
2 : 0
Локерен
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 20:00
минуты: 1' - 63'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Трабзонспор
2
Локерен
0
минуты: 1' - 63' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
02.10.2014 02 окт. 2014 чт 20:00
Локерен
1 : 0
Металлист
02.10.2014 02 окт. 2014 чт 20:00
минуты: 1' - 79'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Локерен
1
Металлист
0
минуты: 1' - 79' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 22:05
Легия
1 : 0
Локерен
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 22:05
минуты: 65' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Легия
1
Локерен
0
минуты: 65' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур