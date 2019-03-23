Адам Пристли
№7
Нападающий
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Команда
Гражданство
Гибралтар
Дата рождения
14 авг. 1990 (30) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.03.2019 23 марта 2019 сб 20:00
Гибралтар
0 : 1
Ирландия
23.03.2019 23 марта 2019 сб 20:00
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 1 тур
Гибралтар
0
Ирландия
1
был в запасе