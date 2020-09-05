Энтони Эрнандес
№22
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Гибралтар
Дата рождения
3 февр. 1995 (26) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.09.2020 05 сент. 2020 сб 16:00
Гибралтар
1 : 0
Сан-Марино
05.09.2020 05 сент. 2020 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига D, 1 тур
Гибралтар
1
Сан-Марино
0
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига D, 1 тур