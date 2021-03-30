Ли Кашаро
№7
Нападающий
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Команда
Линкольн
Гражданство
Гибралтар
Дата рождения
29 сент. 1981 (39) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.03.2021 30 марта 2021 вт 21:45
Гибралтар
0 : 7
Нидерланды
30.03.2021 30 марта 2021 вт 21:45
минуты: 1' - 81'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Гибралтар
0
Нидерланды
7
минуты: 1' - 81' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
Гибралтар
0 : 3
Норвегия
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
минуты: 1' - 78'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Гибралтар
0
Норвегия
3
минуты: 1' - 78' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур