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Илья Антонов
№6
Полузащитник
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Команда
Левадия
Гражданство
Эстония
Дата рождения
5 дек. 1992 (28) лет
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
лига наций. лига с
Сезон:
2021
27.03.2021
27 марта 2021
сб
20:00
Белоруссия
4 : 2
Эстония
27.03.2021
27 марта 2021
сб
20:00
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Белоруссия
4
Эстония
2
был в запасе
24.03.2021
24 марта 2021
ср
22:45
Эстония
2 : 6
Чехия
24.03.2021
24 марта 2021
ср
22:45
минуты: 1' - 75'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Эстония
2
Чехия
6
минуты: 1' - 75' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур