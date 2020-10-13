Деннис Саланович
№37
Нападающий
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Команда
Тун
Гражданство
Лихтенштейн
Дата рождения
26 февр. 1996 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 21:45
Лихтенштейн
0 : 0
Сан-Марино
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига D, 4 тур
Лихтенштейн
0
Сан-Марино
0
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига D, 4 тур
08.09.2020 08 сент. 2020 вт 21:45
Сан-Марино
0 : 2
Лихтенштейн
08.09.2020 08 сент. 2020 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига D, 2 тур
Сан-Марино
0
Лихтенштейн
2
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига D, 2 тур