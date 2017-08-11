Эро Маркканен
№91
Нападающий
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Команда
Гражданство
Финляндия
Дата рождения
3 июля 1991 (29) лет
Рост
197
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.08.2017 11 авг. 2017 пт 20:00
Кобленц
2 : 3
Динамо
11.08.2017 11 авг. 2017 пт 20:00
был в запасе
Германия. Кубок, 1/32 финала
Кобленц
2
Динамо
3
был в запасе