Йони Кауко №6 Полузащитник Подписаться

Команда ФСВ Франкфурт

Гражданство Финляндия

Дата рождения 12 июля 1990 (30) лет

Рост 185

Дебютировал в сборной в 8800 км от Финляндии – в гостевом товарищеском матче с Тринидадом и Тобаго в 2012 году. А не в товарняках сыграл только через 6 лет.