Хёрдур Аскхам
№8
Полузащитник
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Команда
Б36 Торсхавн
Гражданство
Фареры
Дата рождения
22 сент. 1994 (26) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 21:45
Линфилд
1 : 0
ХБ Торсхавн
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Линфилд
1
ХБ Торсхавн
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд