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Михайло Ристич
№7
Полузащитник
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Команда
Монпелье
Гражданство
Сербия
Дата рождения
31 окт. 1995 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
отборочные матчи к чм. европа
лига наций. лига в
лига наций. путь на евро-2020
лига европы квалификация
россия. премьер-лига
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
23.05.2021
23 мая 2021
вс
22:00
Нант
1 : 2
Монпелье
23.05.2021
23 мая 2021
вс
22:00
минуты: 25' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Нант
1
Монпелье
2
минуты: 25' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
16.05.2021
16 мая 2021
вс
22:00
Монпелье
0 : 0
Брест
16.05.2021
16 мая 2021
вс
22:00
минуты: 80' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Монпелье
0
Брест
0
минуты: 80' - 90' / Франция. Лига 1, 37 тур
09.05.2021
09 мая 2021
вс
16:00
Страсбур
2 : 3
Монпелье
90'
90'
90'
09.05.2021
09 мая 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Страсбур
2
Монпелье
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
02.05.2021
02 мая 2021
вс
18:05
Монпелье
1 : 2
Сент-Этьен
02.05.2021
02 мая 2021
вс
18:05
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Монпелье
1
Сент-Этьен
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
14:00
Ницца
3 : 1
Монпелье
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Ницца
3
Монпелье
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
16.04.2021
16 апр. 2021
пт
22:00
Лилль
1 : 1
Монпелье
16.04.2021
16 апр. 2021
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Лилль
1
Монпелье
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
22:00
Монпелье
3 : 3
Марсель
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
22:00
минуты: 86' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Монпелье
3
Марсель
3
минуты: 86' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
14:00
Анжер
1 : 1
Монпелье
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
14:00
минуты: 77' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Анжер
1
Монпелье
1
минуты: 77' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
Монпелье
3 : 1
Бордо
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
минуты: 74' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Монпелье
3
Бордо
1
минуты: 74' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
15:00
Ним
1 : 1
Монпелье
14.03.2021
14 марта 2021
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Ним
1
Монпелье
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
03.03.2021
03 марта 2021
ср
23:00
Монпелье
1 : 1
Лорьян
03.03.2021
03 марта 2021
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Монпелье
1
Лорьян
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
Реймс
0 : 0
Монпелье
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Реймс
0
Монпелье
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
23:00
Лион
1 : 2
Монпелье
49'
49'
49'
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
23:00
минуты: 1' - 68'
Франция. Лига 1, 25 тур
Лион
1
Монпелье
2
минуты: 1' - 68' / Франция. Лига 1, 25 тур
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
Монпелье
4 : 2
Дижон
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Монпелье
4
Дижон
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
Метц
1 : 1
Монпелье
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Метц
1
Монпелье
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
19:00
Монпелье
1 : 2
Ланс
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Монпелье
1
Ланс
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
22.01.2021
22 янв. 2021
пт
23:00
ПСЖ
4 : 0
Монпелье
22.01.2021
22 янв. 2021
пт
23:00
минуты: 1' - 21'
Франция. Лига 1, 21 тур
ПСЖ
4
Монпелье
0
минуты: 1' - 21' / Франция. Лига 1, 21 тур
15.01.2021
15 янв. 2021
пт
23:00
Монпелье
2 : 3
Монако
15.01.2021
15 янв. 2021
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Монпелье
2
Монако
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
Монпелье
1 : 1
Нант
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
минуты: 64' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Монпелье
1
Нант
1
минуты: 64' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
23:00
Марсель
3 : 1
Монпелье
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
23:00
минуты: 1' - 85'
Франция. Лига 1, 18 тур
Марсель
3
Монпелье
1
минуты: 1' - 85' / Франция. Лига 1, 18 тур
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