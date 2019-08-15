Дарко Лазич
№4
Защитник
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Команда
Аланьяспор
Гражданство
Сербия
Дата рождения
19 июля 1994 (26) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 20:00
БАТЭ
0 : 0
Сараево
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
БАТЭ
0
Сараево
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд