Денеш Дибус
№90
Вратарь
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Команда
Ференцварош
Гражданство
Венгрия
Дата рождения
16 нояб. 1990 (30) лет
Рост
188
Тренер венгерского «Печа» уверенно говорил: «Он может сделать серьезную европейскую карьеру». Но дальше Венгрии Дибуш пока не уезжал, а с 2014-го неизменно играет за «Ференцварош».
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
Андорра
1 : 4
Венгрия
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Андорра
1
Венгрия
4
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
28.03.2021 28 марта 2021 вс 21:45
Сан-Марино
0 : 3
Венгрия
28.03.2021 28 марта 2021 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Сан-Марино
0
Венгрия
3
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
Венгрия
3 : 3
Польша
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Венгрия
3
Польша
3
был в запасе