Денеш Дибус №90 Вратарь Подписаться

Команда Ференцварош

Гражданство Венгрия

Дата рождения 16 нояб. 1990 (30) лет

Рост 188

Тренер венгерского «Печа» уверенно говорил: «Он может сделать серьезную европейскую карьеру». Но дальше Венгрии Дибуш пока не уезжал, а с 2014-го неизменно играет за «Ференцварош».