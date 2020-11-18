Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Игорь Акинфеев
Лионель Месси
Ибраима Конате
Луис Суарес
Эдинсон Кавани
Квинси Промес
Роберт Левандовски
Карим Бензема
Неймар Да Силва
Гилерме Алвим Маринато
Испания
Россия
Франция
Нидерланды
Дания
Польша
Словакия
Португалия
Германия
Италия
Хорватия
Интер
Ювентус
Вильярреал
Манчестер Сити
Спартак
Крылья Советов
Зенит
Челси
Ахмат
Локомотив
Лилль
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Интер
Лига чемпионов
Зинедин Зидан
РПЛ
Евро-2020
Испания
Лига Европы
Россия
Ювентус
Криштиану Роналду
Игорь Акинфеев
Вильярреал
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Херолинд Шала
№9
Полузащитник
Подписаться
Команда
Слован
Гражданство
Косово
Дата рождения
1 февр. 1992 (29) лет
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига наций. лига с
отбор че-2020
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
18.11.2020
18 нояб. 2020
ср
22:45
Косово
1 : 0
Молдавия
18.11.2020
18 нояб. 2020
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига С, 6 тур
Косово
1
Молдавия
0
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига С, 6 тур
14.10.2020
14 окт. 2020
ср
21:45
Греция
0 : 0
Косово
18'
18'
18'
14.10.2020
14 окт. 2020
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига С, 4 тур
Греция
0
Косово
0
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига С, 4 тур
11.10.2020
11 окт. 2020
вс
21:45
Косово
0 : 1
Словения
11.10.2020
11 окт. 2020
вс
21:45
минуты: 1' - 83'
Лига наций. Лига С, 3 тур
Косово
0
Словения
1
минуты: 1' - 83' / Лига наций. Лига С, 3 тур
03.09.2020
03 сент. 2020
чт
21:45
Молдавия
1 : 1
Косово
32'
32'
32'
03.09.2020
03 сент. 2020
чт
21:45
минуты: 1' - 60'
Лига наций. Лига С, 1 тур
Молдавия
1
Косово
1
минуты: 1' - 60' / Лига наций. Лига С, 1 тур