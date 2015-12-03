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Тедоре Григалашвили
№6
Защитник
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Команда
Ахмат
Гражданство
Грузия
Дата рождения
12 мая 1993 (28) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2015/2016
03.12.2015
03 дек. 2015
чт
19:00
Мордовия
0 : 0
Ахмат
03.12.2015
03 дек. 2015
чт
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Мордовия
0
Ахмат
0
был в запасе
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
17:30
Ахмат
4 : 1
Зенит
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
17:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ахмат
4
Зенит
1
был в запасе
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
17:00
Кубань (ЛФЛ)
2 : 2
Ахмат
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Кубань (ЛФЛ)
2
Ахмат
2
был в запасе
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
16:00
Ахмат
2 : 1
Рубин
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
16:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Ахмат
2
Рубин
1
был в запасе
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
16:30
Краснодар
1 : 1
Ахмат
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Краснодар
1
Ахмат
1
был в запасе
19.09.2015
19 сент. 2015
сб
16:00
Ахмат
4 : 1
Уфа
19.09.2015
19 сент. 2015
сб
16:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ахмат
4
Уфа
1
был в запасе
13.09.2015
13 сент. 2015
вс
19:00
Анжи
0 : 2
Ахмат
13.09.2015
13 сент. 2015
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Анжи
0
Ахмат
2
был в запасе
28.08.2015
28 авг. 2015
пт
17:00
Урал
3 : 3
Ахмат
28.08.2015
28 авг. 2015
пт
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Урал
3
Ахмат
3
был в запасе
21.08.2015
21 авг. 2015
пт
20:00
Ахмат
1 : 1
Динамо
21.08.2015
21 авг. 2015
пт
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Ахмат
1
Динамо
1
был в запасе
16.08.2015
16 авг. 2015
вс
13:30
Локомотив
0 : 0
Ахмат
16.08.2015
16 авг. 2015
вс
13:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Локомотив
0
Ахмат
0
был в запасе
07.08.2015
07 авг. 2015
пт
19:00
Ахмат
0 : 0
Мордовия
07.08.2015
07 авг. 2015
пт
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Ахмат
0
Мордовия
0
был в запасе
01.08.2015
01 авг. 2015
сб
17:00
Зенит
3 : 0
Ахмат
01.08.2015
01 авг. 2015
сб
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Зенит
3
Ахмат
0
был в запасе