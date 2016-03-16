Абдулла Абациев
№37
Полузащитник
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Команда
Армавир
Гражданство
Азербайджан
Дата рождения
16 авг. 1993 (27) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.03.2016 16 марта 2016 ср 16:00
Сибирь
2 : 2
Армавир
90'
90'
90'
16.03.2016 16 марта 2016 ср 16:00
минуты: 1' - 82'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Сибирь
2
Армавир
2
минуты: 1' - 82' / Россия. ФНЛ, 26 тур