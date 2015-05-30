Угу Виейра (Угу Филипе да Кошта Виейра)
№10
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Португалия
Дата рождения
25 июля 1988 (32) года
Рост
178
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.05.2015 30 мая 2015 сб 13:30
Торпедо
2 : 0
Мордовия
30.05.2015 30 мая 2015 сб 13:30
минуты: 1' - 78'
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Торпедо
2
Мордовия
0
минуты: 1' - 78' / Россия. Премьер-Лига, 30 тур
23.05.2015 23 мая 2015 сб 15:30
Торпедо
3 : 1
Урал
29', 63'
29', 63'
29', 63'
23.05.2015 23 мая 2015 сб 15:30
29', 63'
минуты: 1' - 66'
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Торпедо
3
Урал
1
минуты: 1' - 66' / Россия. Премьер-Лига, 29 тур
17.05.2015 17 мая 2015 вс 18:30
Краснодар
2 : 2
Торпедо
17.05.2015 17 мая 2015 вс 18:30
минуты: 1' - 87'
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Краснодар
2
Торпедо
2
минуты: 1' - 87' / Россия. Премьер-Лига, 28 тур
10.05.2015 10 мая 2015 вс 16:00
Динамо
0 : 0
Торпедо
24'
24'
24'
10.05.2015 10 мая 2015 вс 16:00
минуты: 1' - 82'
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Динамо
0
Торпедо
0
минуты: 1' - 82' / Россия. Премьер-Лига, 27 тур
03.05.2015 03 мая 2015 вс 18:30
Торпедо
2 : 2
Рубин
03.05.2015 03 мая 2015 вс 18:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Торпедо
2
Рубин
2
был в запасе
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 16:00
Торпедо
0 : 2
ЦСКА
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 16:00
минуты: 1' - 70'
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Торпедо
0
ЦСКА
2
минуты: 1' - 70' / Россия. Премьер-Лига, 25 тур
20.04.2015 20 апр. 2015 пн 19:30
Ростов
1 : 0
Торпедо
20.04.2015 20 апр. 2015 пн 19:30
минуты: 70' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Ростов
1
Торпедо
0
минуты: 70' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 24 тур
13.04.2015 13 апр. 2015 пн 18:00
Торпедо
0 : 0
Ахмат
13.04.2015 13 апр. 2015 пн 18:00
минуты: 1' - 83'
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Торпедо
0
Ахмат
0
минуты: 1' - 83' / Россия. Премьер-Лига, 23 тур
08.04.2015 08 апр. 2015 ср 20:00
Локомотив
2 : 0
Торпедо
08.04.2015 08 апр. 2015 ср 20:00
минуты: 1' - 63'
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Локомотив
2
Торпедо
0
минуты: 1' - 63' / Россия. Премьер-Лига, 22 тур
05.04.2015 05 апр. 2015 вс 20:15
Арсенал
1 : 3
Торпедо
05.04.2015 05 апр. 2015 вс 20:15
минуты: 1' - 72'
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Арсенал
1
Торпедо
3
минуты: 1' - 72' / Россия. Премьер-Лига, 21 тур
21.03.2015 21 марта 2015 сб 19:00
Торпедо
0 : 1
Спартак
21.03.2015 21 марта 2015 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Торпедо
0
Спартак
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 20 тур
15.03.2015 15 марта 2015 вс 16:00
Торпедо
1 : 1
Зенит
15.03.2015 15 марта 2015 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Торпедо
1
Зенит
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 19 тур
09.03.2015 09 марта 2015 пн 13:00
Амкар
0 : 0
Торпедо
09.03.2015 09 марта 2015 пн 13:00
минуты: 1' - 85'
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Амкар
0
Торпедо
0
минуты: 1' - 85' / Россия. Премьер-Лига, 18 тур
08.12.2014 08 дек. 2014 пн 17:00
Торпедо
2 : 2
Уфа
08.12.2014 08 дек. 2014 пн 17:00
минуты: 56' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Торпедо
2
Уфа
2
минуты: 56' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 17 тур
03.12.2014 03 дек. 2014 ср 20:00
Ахмат
0 : 1
Торпедо
03.12.2014 03 дек. 2014 ср 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Ахмат
0
Торпедо
1
был в запасе
29.11.2014 29 нояб. 2014 сб 20:15
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
Торпедо
29.11.2014 29 нояб. 2014 сб 20:15
минуты: 65' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Торпедо
1
минуты: 65' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 15 тур
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 14:15
Торпедо
2 : 1
Ростов
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 14:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Торпедо
2
Ростов
1
был в запасе
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 16:00
Торпедо
0 : 1
Локомотив
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 16:00
минуты: 1' - 70'
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Торпедо
0
Локомотив
1
минуты: 1' - 70' / Россия. Премьер-Лига, 13 тур
03.11.2014 03 нояб. 2014 пн 14:00
Торпедо
0 : 1
Арсенал
03.11.2014 03 нояб. 2014 пн 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Торпедо
0
Арсенал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 12 тур
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 16:00
Торпедо
0 : 0
Кубань (ЛФЛ)
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 16:00
минуты: 1' - 78'
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Торпедо
0
Кубань (ЛФЛ)
0
минуты: 1' - 78' / Россия. Премьер-Лига, 11 тур