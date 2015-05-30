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Угу Виейра (Угу Филипе да Кошта Виейра)
№10
Нападающий
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Команда
Гражданство
Португалия
Дата рождения
25 июля 1988 (32) года
Рост
178
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2014/2015
30.05.2015
30 мая 2015
сб
13:30
Торпедо
2 : 0
Мордовия
30.05.2015
30 мая 2015
сб
13:30
минуты: 1' - 78'
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Торпедо
2
Мордовия
0
минуты: 1' - 78' / Россия. Премьер-Лига, 30 тур
23.05.2015
23 мая 2015
сб
15:30
Торпедо
3 : 1
Урал
29', 63'
29', 63'
29', 63'
23.05.2015
23 мая 2015
сб
15:30
29', 63'
минуты: 1' - 66'
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Торпедо
3
Урал
1
минуты: 1' - 66' / Россия. Премьер-Лига, 29 тур
17.05.2015
17 мая 2015
вс
18:30
Краснодар
2 : 2
Торпедо
17.05.2015
17 мая 2015
вс
18:30
минуты: 1' - 87'
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Краснодар
2
Торпедо
2
минуты: 1' - 87' / Россия. Премьер-Лига, 28 тур
10.05.2015
10 мая 2015
вс
16:00
Динамо
0 : 0
Торпедо
24'
24'
24'
10.05.2015
10 мая 2015
вс
16:00
минуты: 1' - 82'
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Динамо
0
Торпедо
0
минуты: 1' - 82' / Россия. Премьер-Лига, 27 тур
03.05.2015
03 мая 2015
вс
18:30
Торпедо
2 : 2
Рубин
03.05.2015
03 мая 2015
вс
18:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Торпедо
2
Рубин
2
был в запасе
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
16:00
Торпедо
0 : 2
ЦСКА
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
16:00
минуты: 1' - 70'
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Торпедо
0
ЦСКА
2
минуты: 1' - 70' / Россия. Премьер-Лига, 25 тур
20.04.2015
20 апр. 2015
пн
19:30
Ростов
1 : 0
Торпедо
20.04.2015
20 апр. 2015
пн
19:30
минуты: 70' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Ростов
1
Торпедо
0
минуты: 70' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 24 тур
13.04.2015
13 апр. 2015
пн
18:00
Торпедо
0 : 0
Ахмат
13.04.2015
13 апр. 2015
пн
18:00
минуты: 1' - 83'
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Торпедо
0
Ахмат
0
минуты: 1' - 83' / Россия. Премьер-Лига, 23 тур
08.04.2015
08 апр. 2015
ср
20:00
Локомотив
2 : 0
Торпедо
08.04.2015
08 апр. 2015
ср
20:00
минуты: 1' - 63'
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Локомотив
2
Торпедо
0
минуты: 1' - 63' / Россия. Премьер-Лига, 22 тур
05.04.2015
05 апр. 2015
вс
20:15
Арсенал
1 : 3
Торпедо
05.04.2015
05 апр. 2015
вс
20:15
минуты: 1' - 72'
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Арсенал
1
Торпедо
3
минуты: 1' - 72' / Россия. Премьер-Лига, 21 тур
21.03.2015
21 марта 2015
сб
19:00
Торпедо
0 : 1
Спартак
21.03.2015
21 марта 2015
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Торпедо
0
Спартак
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 20 тур
15.03.2015
15 марта 2015
вс
16:00
Торпедо
1 : 1
Зенит
15.03.2015
15 марта 2015
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Торпедо
1
Зенит
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 19 тур
09.03.2015
09 марта 2015
пн
13:00
Амкар
0 : 0
Торпедо
09.03.2015
09 марта 2015
пн
13:00
минуты: 1' - 85'
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Амкар
0
Торпедо
0
минуты: 1' - 85' / Россия. Премьер-Лига, 18 тур
08.12.2014
08 дек. 2014
пн
17:00
Торпедо
2 : 2
Уфа
08.12.2014
08 дек. 2014
пн
17:00
минуты: 56' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Торпедо
2
Уфа
2
минуты: 56' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 17 тур
03.12.2014
03 дек. 2014
ср
20:00
Ахмат
0 : 1
Торпедо
03.12.2014
03 дек. 2014
ср
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Ахмат
0
Торпедо
1
был в запасе
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
20:15
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
Торпедо
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
20:15
минуты: 65' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Торпедо
1
минуты: 65' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 15 тур
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
14:15
Торпедо
2 : 1
Ростов
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
14:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Торпедо
2
Ростов
1
был в запасе
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
16:00
Торпедо
0 : 1
Локомотив
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
16:00
минуты: 1' - 70'
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Торпедо
0
Локомотив
1
минуты: 1' - 70' / Россия. Премьер-Лига, 13 тур
03.11.2014
03 нояб. 2014
пн
14:00
Торпедо
0 : 1
Арсенал
03.11.2014
03 нояб. 2014
пн
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Торпедо
0
Арсенал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 12 тур
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
16:00
Торпедо
0 : 0
Кубань (ЛФЛ)
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
16:00
минуты: 1' - 78'
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Торпедо
0
Кубань (ЛФЛ)
0
минуты: 1' - 78' / Россия. Премьер-Лига, 11 тур
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