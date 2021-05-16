Бранко Йовичич
№18
Полузащитник
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Команда
Урал
Гражданство
Сербия
Дата рождения
18 марта 1993 (28) лет
Рост
179
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.05.2021 16 мая 2021 вс 14:00
Локомотив
1 : 0
Урал
36'
36'
36'
16.05.2021 16 мая 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Локомотив
1
Урал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
10.05.2021 10 мая 2021 пн 16:30
Урал
1 : 0
Ростов
10.05.2021 10 мая 2021 пн 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Урал
1
Ростов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 14:00
Химки
1 : 0
Урал
02.05.2021 02 мая 2021 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Химки
1
Урал
0
был в запасе
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 14:00
Урал
1 : 1
Ахмат
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Урал
1
Ахмат
1
был в запасе
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:30
Динамо
2 : 2
Урал
28'
28'
28'
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:30
минуты: 1' - 77'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Динамо
2
Урал
2
минуты: 1' - 77' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 14:00
Урал
2 : 0
Арсенал
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Урал
2
Арсенал
0
был в запасе
18.03.2021 18 марта 2021 чт 19:00
Спартак
5 : 1
Урал
18.03.2021 18 марта 2021 чт 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Спартак
5
Урал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
13.03.2021 13 марта 2021 сб 12:00
Урал
1 : 0
Ротор
13.03.2021 13 марта 2021 сб 12:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Урал
1
Ротор
0
был в запасе
07.03.2021 07 марта 2021 вс 14:00
Урал
0 : 0
Уфа
07.03.2021 07 марта 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 79'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Урал
0
Уфа
0
минуты: 1' - 79' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 19:00
Краснодар
2 : 2
Урал
4'
4'
4'
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Краснодар
2
Урал
2
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
18.12.2020 18 дек. 2020 пт 18:00
Тамбов
1 : 1
Урал
18.12.2020 18 дек. 2020 пт 18:00
минуты: 1' - 78'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Тамбов
1
Урал
1
минуты: 1' - 78' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 19:00
ЦСКА
2 : 2
Урал
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
ЦСКА
2
Урал
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 19:00
Зенит
5 : 1
Урал
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
5
Урал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 12:00
Урал
1 : 0
Сочи
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Урал
1
Сочи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 16:30
Ротор
0 : 0
Урал
55'
55'
55'
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ротор
0
Урал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 14:00
Урал
2 : 2
Спартак
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 14:00
минуты: 1' - 82'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Урал
2
Спартак
2
минуты: 1' - 82' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 12:00
Уфа
1 : 2
Урал
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Уфа
1
Урал
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 14:00
Урал
0 : 0
Тамбов
39'
39'
39'
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 80'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Урал
0
Тамбов
0
минуты: 1' - 80' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 14:00
Арсенал
1 : 0
Урал
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Арсенал
1
Урал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 16:30
Урал
0 : 2
ЦСКА
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Урал
0
ЦСКА
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур