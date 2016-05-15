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Даниэле Соммарива
№39
Вратарь
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Команда
Ночерина
Гражданство
Италия
Дата рождения
18 июля 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2015/2016
2014/2015
15.05.2016
15 мая 2016
вс
19:00
Дженоа
1 : 2
Аталанта
15.05.2016
15 мая 2016
вс
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Дженоа
1
Аталанта
2
был в запасе
08.05.2016
08 мая 2016
вс
16:00
Сампдория
0 : 3
Дженоа
08.05.2016
08 мая 2016
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Сампдория
0
Дженоа
3
был в запасе
02.05.2016
02 мая 2016
пн
20:00
Дженоа
2 : 3
Рома
02.05.2016
02 мая 2016
пн
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Дженоа
2
Рома
3
был в запасе
20.04.2016
20 апр. 2016
ср
21:45
Дженоа
1 : 0
Интер
20.04.2016
20 апр. 2016
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Дженоа
1
Интер
0
был в запасе
16.04.2016
16 апр. 2016
сб
19:00
Карпи
4 : 1
Дженоа
16.04.2016
16 апр. 2016
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Карпи
4
Дженоа
1
был в запасе
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
13:30
Дженоа
1 : 0
Милан
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Дженоа
1
Милан
0
был в запасе
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
21:45
Лацио
2 : 0
Дженоа
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Лацио
2
Дженоа
0
был в запасе
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
16:00
Дженоа
0 : 2
Ювентус
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Дженоа
0
Ювентус
2
был в запасе
30.08.2015
30 авг. 2015
вс
21:45
Дженоа
2 : 0
Верона
30.08.2015
30 авг. 2015
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Дженоа
2
Верона
0
был в запасе
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
21:45
Палермо
1 : 0
Дженоа
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Палермо
1
Дженоа
0
был в запасе