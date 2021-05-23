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Федерико Барба
№35
Защитник
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Команда
Беневенто
Гражданство
Италия
Дата рождения
1 сент. 1993 (27) лет
Рост
188
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
испания. примера
германия. бундеслига
италия. кубок
Сезон:
2020/2021
2018/2019
2016/2017
2015/2016
2014/2015
23.05.2021
23 мая 2021
вс
21:45
Торино
1 : 1
Беневенто
23.05.2021
23 мая 2021
вс
21:45
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 38 тур
Торино
1
Беневенто
1
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 38 тур
16.05.2021
16 мая 2021
вс
16:00
Беневенто
1 : 1
Кротоне
16.05.2021
16 мая 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1
Кротоне
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
12.05.2021
12 мая 2021
ср
21:45
Аталанта
2 : 0
Беневенто
56'
56'
56'
12.05.2021
12 мая 2021
ср
21:45
минуты: 1' - 73'
Италия. Серия А, 36 тур
Аталанта
2
Беневенто
0
минуты: 1' - 73' / Италия. Серия А, 36 тур
09.05.2021
09 мая 2021
вс
16:00
Беневенто
1 : 3
Кальяри
09.05.2021
09 мая 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Беневенто
1
Кальяри
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
01.05.2021
01 мая 2021
сб
21:45
Милан
2 : 0
Беневенто
01.05.2021
01 мая 2021
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Милан
2
Беневенто
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
13:30
Беневенто
2 : 4
Удинезе
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
13:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Беневенто
2
Удинезе
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
21:45
Дженоа
2 : 2
Беневенто
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
2
Беневенто
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
16:00
Лацио
5 : 3
Беневенто
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Лацио
5
Беневенто
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
21:45
Беневенто
0 : 1
Сассуоло
45'
45'
45'
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
21:45
45'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Беневенто
0
Сассуоло
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
Беневенто
2 : 2
Парма
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Беневенто
2
Парма
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
Ювентус
0 : 1
Беневенто
77'
77'
77'
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Ювентус
0
Беневенто
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
13.03.2021
13 марта 2021
сб
20:00
Беневенто
1 : 4
Фиорентина
13.03.2021
13 марта 2021
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Беневенто
1
Фиорентина
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
06.03.2021
06 марта 2021
сб
17:00
Специя
1 : 1
Беневенто
72'
72'
72'
06.03.2021
06 марта 2021
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Специя
1
Беневенто
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
20:00
Наполи
2 : 0
Беневенто
80'
80'
80'
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Наполи
2
Беневенто
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
22:45
Беневенто
0 : 0
Рома
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Беневенто
0
Рома
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
12.02.2021
12 февр. 2021
пт
22:45
Болонья
1 : 1
Беневенто
12.02.2021
12 февр. 2021
пт
22:45
минуты: 1' - 76'
Италия. Серия А, 22 тур
Болонья
1
Беневенто
1
минуты: 1' - 76' / Италия. Серия А, 22 тур
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
14:30
Беневенто
1 : 1
Сампдория
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Беневенто
1
Сампдория
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
22:45
Интер
4 : 0
Беневенто
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Интер
4
Беневенто
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
22.01.2021
22 янв. 2021
пт
22:45
Беневенто
2 : 2
Торино
22.01.2021
22 янв. 2021
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Беневенто
2
Торино
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
17:00
Кротоне
4 : 1
Беневенто
71'
71'
71'
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Кротоне
4
Беневенто
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
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