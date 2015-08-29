Лука Мартинелли
№14
Защитник
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Команда
Фоджа
Гражданство
Италия
Дата рождения
20 дек. 1988 (32) года
Рост
185
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
29.08.2015 29 авг. 2015 сб 21:45
Милан
2 : 1
Эмполи
29.08.2015 29 авг. 2015 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Милан
2
Эмполи
1
был в запасе
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 21:45
Эмполи
1 : 3
Кьево
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Эмполи
1
Кьево
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 1 тур