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Мариу Руй (Мариу Руй Силва Дуарте)
№6
Защитник
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Команда
Наполи
Гражданство
Португалия
Дата рождения
27 мая 1991 (30) лет
Рост
170
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы плей-офф
италия. кубок
суперкубок италии
лига европы групповой этап
лига наций. лига а
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
23.05.2021
23 мая 2021
вс
21:45
Наполи
1 : 1
Верона
23.05.2021
23 мая 2021
вс
21:45
минуты: 72' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Наполи
1
Верона
1
минуты: 72' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
16.05.2021
16 мая 2021
вс
13:30
Фиорентина
0 : 2
Наполи
16.05.2021
16 мая 2021
вс
13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Фиорентина
0
Наполи
2
был в запасе
11.05.2021
11 мая 2021
вт
21:45
Наполи
5 : 1
Удинезе
11.05.2021
11 мая 2021
вт
21:45
минуты: 84' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Наполи
5
Удинезе
1
минуты: 84' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
08.05.2021
08 мая 2021
сб
16:00
Специя
1 : 4
Наполи
08.05.2021
08 мая 2021
сб
16:00
минуты: 69' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Специя
1
Наполи
4
минуты: 69' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
Наполи
1 : 1
Кальяри
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Наполи
1
Кальяри
1
был в запасе
26.04.2021
26 апр. 2021
пн
19:30
Торино
0 : 2
Наполи
26.04.2021
26 апр. 2021
пн
19:30
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Торино
0
Наполи
2
был в запасе
22.04.2021
22 апр. 2021
чт
21:45
Наполи
5 : 2
Лацио
22.04.2021
22 апр. 2021
чт
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Наполи
5
Лацио
2
был в запасе
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
21:45
Наполи
1 : 1
Интер
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Наполи
1
Интер
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
Сампдория
0 : 2
Наполи
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Сампдория
0
Наполи
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
Наполи
4 : 3
Кротоне
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Наполи
4
Кротоне
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
21.03.2021
21 марта 2021
вс
22:45
Рома
0 : 2
Наполи
21.03.2021
21 марта 2021
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Рома
0
Наполи
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
22:45
Милан
0 : 1
Наполи
14.03.2021
14 марта 2021
вс
22:45
минуты: 80' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Милан
0
Наполи
1
минуты: 80' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
07.03.2021
07 марта 2021
вс
22:45
Наполи
3 : 1
Болонья
85'
85'
85'
07.03.2021
07 марта 2021
вс
22:45
минуты: 79' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Наполи
3
Болонья
1
минуты: 79' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
04.03.2021
04 марта 2021
чт
21:45
Ювентус
-:-
Наполи
04.03.2021
04 марта 2021
чт
21:45
минуты: 76' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Ювентус
-
Наполи
-
минуты: 76' - 90' / Италия. Серия А, 3 тур
03.03.2021
03 марта 2021
ср
20:30
Сассуоло
3 : 3
Наполи
03.03.2021
03 марта 2021
ср
20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Сассуоло
3
Наполи
3
был в запасе
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
20:00
Наполи
2 : 0
Беневенто
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Наполи
2
Беневенто
0
был в запасе
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
20:00
Аталанта
4 : 2
Наполи
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
20:00
минуты: 1' - 78'
Италия. Серия А, 23 тур
Аталанта
4
Наполи
2
минуты: 1' - 78' / Италия. Серия А, 23 тур
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
20:00
Наполи
1 : 0
Ювентус
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Наполи
1
Ювентус
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
22:45
Дженоа
2 : 1
Наполи
90'
90'
90'
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Дженоа
2
Наполи
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
20:00
Наполи
2 : 0
Парма
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
20:00
минуты: 1' - 77'
Италия. Серия А, 20 тур
Наполи
2
Парма
0
минуты: 1' - 77' / Италия. Серия А, 20 тур
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