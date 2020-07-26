Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Игорь Акинфеев
Лионель Месси
Ибраима Конате
Луис Суарес
Эдинсон Кавани
Квинси Промес
Роберт Левандовски
Карим Бензема
Неймар Да Силва
Гилерме Алвим Маринато
Испания
Россия
Франция
Нидерланды
Дания
Польша
Словакия
Португалия
Германия
Италия
Хорватия
Интер
Ювентус
Вильярреал
Манчестер Сити
Спартак
Крылья Советов
Зенит
Челси
Ахмат
Локомотив
Лилль
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Интер
Лига чемпионов
Зинедин Зидан
РПЛ
Евро-2020
Испания
Лига Европы
Россия
Ювентус
Криштиану Роналду
Игорь Акинфеев
Вильярреал
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Мирко Вальдифиори
№16
Полузащитник
Подписаться
Команда
СПАЛ
Гражданство
Италия
Дата рождения
21 апр. 1986 (35) лет
Рост
185
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
26.07.2020
26 июля 2020
вс
20:30
СПАЛ
1 : 1
Торино
26.07.2020
26 июля 2020
вс
20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
СПАЛ
1
Торино
1
был в запасе
22.07.2020
22 июля 2020
ср
22:45
СПАЛ
1 : 6
Рома
22.07.2020
22 июля 2020
ср
22:45
минуты: 1' - 81'
Италия. Серия А, 35 тур
СПАЛ
1
Рома
6
минуты: 1' - 81' / Италия. Серия А, 35 тур
16.07.2020
16 июля 2020
чт
22:45
СПАЛ
0 : 4
Интер
46'
46'
46'
16.07.2020
16 июля 2020
чт
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
СПАЛ
0
Интер
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
12.07.2020
12 июля 2020
вс
18:15
Дженоа
2 : 0
СПАЛ
12.07.2020
12 июля 2020
вс
18:15
минуты: 58' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
2
СПАЛ
0
минуты: 58' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
09.07.2020
09 июля 2020
чт
20:30
СПАЛ
0 : 3
Удинезе
09.07.2020
09 июля 2020
чт
20:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
СПАЛ
0
Удинезе
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
05.07.2020
05 июля 2020
вс
20:30
Сампдория
3 : 0
СПАЛ
05.07.2020
05 июля 2020
вс
20:30
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Сампдория
3
СПАЛ
0
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
01.07.2020
01 июля 2020
ср
22:45
СПАЛ
2 : 2
Милан
45'
45'
45'
01.07.2020
01 июля 2020
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
СПАЛ
2
Милан
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
28.06.2020
28 июня 2020
вс
20:30
Наполи
3 : 1
СПАЛ
28.06.2020
28 июня 2020
вс
20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Наполи
3
СПАЛ
1
был в запасе
08.03.2020
08 марта 2020
вс
14:30
Парма
0 : 1
СПАЛ
08.03.2020
08 марта 2020
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Парма
0
СПАЛ
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
20:00
СПАЛ
1 : 2
Ювентус
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
СПАЛ
1
Ювентус
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:00
Лечче
2 : 1
СПАЛ
61'
61'
61'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Лечче
2
СПАЛ
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
14:30
СПАЛ
1 : 2
Сассуоло
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
СПАЛ
1
Сассуоло
2
был в запасе
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
17:00
Лацио
5 : 1
СПАЛ
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Лацио
5
СПАЛ
1
был в запасе
20.01.2020
20 янв. 2020
пн
22:45
Аталанта
1 : 2
СПАЛ
20.01.2020
20 янв. 2020
пн
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Аталанта
1
СПАЛ
2
был в запасе
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
Фиорентина
1 : 0
СПАЛ
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Фиорентина
1
СПАЛ
0
был в запасе
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
17:00
СПАЛ
0 : 2
Верона
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
СПАЛ
0
Верона
2
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Торино
1 : 2
СПАЛ
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Торино
1
СПАЛ
2
был в запасе
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
20:00
Рома
3 : 1
СПАЛ
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Рома
3
СПАЛ
1
был в запасе
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
17:00
СПАЛ
0 : 1
Брешиа
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
СПАЛ
0
Брешиа
1
был в запасе
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
17:00
Интер
2 : 1
СПАЛ
57'
57'
57'
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 70'
Италия. Серия А, 14 тур
Интер
2
СПАЛ
1
минуты: 1' - 70' / Италия. Серия А, 14 тур
Показать все игры