Мелькер Хальберг
№24
Полузащитник
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Команда
Асколи
Гражданство
Швеция
Дата рождения
20 окт. 1995 (25) лет
Рост
180
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.05.2015 10 мая 2015 вс 16:00
Удинезе
1 : 4
Сампдория
10.05.2015 10 мая 2015 вс 16:00
минуты: 1' - 72'
Италия. Серия А, 35 тур
Удинезе
1
Сампдория
4
минуты: 1' - 72' / Италия. Серия А, 35 тур
03.05.2015 03 мая 2015 вс 16:00
Верона
0 : 1
Удинезе
03.05.2015 03 мая 2015 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Верона
0
Удинезе
1
был в запасе
28.04.2015 28 апр. 2015 вт 21:45
Удинезе
1 : 2
Интер
28.04.2015 28 апр. 2015 вт 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Удинезе
1
Интер
2
был в запасе
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 19:00
Удинезе
2 : 1
Милан
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Удинезе
2
Милан
1
был в запасе
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 16:00
Кьево
1 : 1
Удинезе
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Кьево
1
Удинезе
1
был в запасе
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 16:00
Удинезе
1 : 3
Палермо
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Удинезе
1
Палермо
3
был в запасе
08.04.2015 08 апр. 2015 ср 19:30
Парма
1 : 0
Удинезе
08.04.2015 08 апр. 2015 ср 19:30
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Парма
1
Удинезе
0
был в запасе
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 16:00
Дженоа
1 : 1
Удинезе
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Дженоа
1
Удинезе
1
был в запасе
22.03.2015 22 марта 2015 вс 22:45
Удинезе
2 : 2
Фиорентина
22.03.2015 22 марта 2015 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Удинезе
2
Фиорентина
2
был в запасе
15.03.2015 15 марта 2015 вс 17:00
Аталанта
0 : 0
Удинезе
15.03.2015 15 марта 2015 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Аталанта
0
Удинезе
0
был в запасе
08.03.2015 08 марта 2015 вс 17:00
Удинезе
3 : 2
Торино
08.03.2015 08 марта 2015 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Удинезе
3
Торино
2
был в запасе
15.02.2015 15 февр. 2015 вс 17:00
Удинезе
0 : 1
Лацио
15.02.2015 15 февр. 2015 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Удинезе
0
Лацио
1
был в запасе
08.02.2015 08 февр. 2015 вс 17:00
Наполи
3 : 1
Удинезе
1'
1'
1'
08.02.2015 08 февр. 2015 вс 17:00
минуты: 1' - 63'
Италия. Серия А, 22 тур
Наполи
3
Удинезе
1
минуты: 1' - 63' / Италия. Серия А, 22 тур
01.02.2015 01 февр. 2015 вс 17:00
Удинезе
0 : 0
Ювентус
01.02.2015 01 февр. 2015 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Удинезе
0
Ювентус
0
был в запасе
26.01.2015 26 янв. 2015 пн 21:00
Эмполи
1 : 2
Удинезе
26.01.2015 26 янв. 2015 пн 21:00
минуты: 68' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Эмполи
1
Удинезе
2
минуты: 68' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
10.01.2015 10 янв. 2015 сб 20:00
Сассуоло
1 : 1
Удинезе
10.01.2015 10 янв. 2015 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Сассуоло
1
Удинезе
1
был в запасе
06.01.2015 06 янв. 2015 вт 14:30
Удинезе
0 : 1
Рома
06.01.2015 06 янв. 2015 вт 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Удинезе
0
Рома
1
был в запасе
21.12.2014 21 дек. 2014 вс 17:00
Сампдория
2 : 2
Удинезе
21.12.2014 21 дек. 2014 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Сампдория
2
Удинезе
2
был в запасе
14.12.2014 14 дек. 2014 вс 17:00
Удинезе
1 : 2
Верона
14.12.2014 14 дек. 2014 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Удинезе
1
Верона
2
был в запасе
07.12.2014 07 дек. 2014 вс 22:45
Интер
1 : 2
Удинезе
07.12.2014 07 дек. 2014 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Интер
1
Удинезе
2
был в запасе