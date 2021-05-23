Алекс Мерет №1 Вратарь Подписаться

Команда Наполи

Гражданство Италия

Дата рождения 22 марта 1997 (24) года

Тройные сейвы в одном эпизоде – редкость, но Мерет сделал это в игре «Наполи» - «Верона». Причем каждый из ударов наносился ближе чем с десяти метров.