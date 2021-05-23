Алекс Мерет
№1
Вратарь
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Команда
Наполи
Гражданство
Италия
Дата рождения
22 марта 1997 (24) года
Тройные сейвы в одном эпизоде – редкость, но Мерет сделал это в игре «Наполи» - «Верона». Причем каждый из ударов наносился ближе чем с десяти метров.
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 21:45
Наполи
1 : 1
Верона
23.05.2021 23 мая 2021 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Наполи
1
Верона
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
16.05.2021 16 мая 2021 вс 13:30
Фиорентина
0 : 2
Наполи
16.05.2021 16 мая 2021 вс 13:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Фиорентина
0
Наполи
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
11.05.2021 11 мая 2021 вт 21:45
Наполи
5 : 1
Удинезе
11.05.2021 11 мая 2021 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Наполи
5
Удинезе
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:00
Специя
1 : 4
Наполи
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Специя
1
Наполи
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
Наполи
1 : 1
Кальяри
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Наполи
1
Кальяри
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
26.04.2021 26 апр. 2021 пн 19:30
Торино
0 : 2
Наполи
26.04.2021 26 апр. 2021 пн 19:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Торино
0
Наполи
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
22.04.2021 22 апр. 2021 чт 21:45
Наполи
5 : 2
Лацио
22.04.2021 22 апр. 2021 чт 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Наполи
5
Лацио
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 21:45
Наполи
1 : 1
Интер
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Наполи
1
Интер
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
Сампдория
0 : 2
Наполи
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Сампдория
0
Наполи
2
был в запасе
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
Наполи
4 : 3
Кротоне
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Наполи
4
Кротоне
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
21.03.2021 21 марта 2021 вс 22:45
Рома
0 : 2
Наполи
21.03.2021 21 марта 2021 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Рома
0
Наполи
2
был в запасе
14.03.2021 14 марта 2021 вс 22:45
Милан
0 : 1
Наполи
14.03.2021 14 марта 2021 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Милан
0
Наполи
1
был в запасе
07.03.2021 07 марта 2021 вс 22:45
Наполи
3 : 1
Болонья
07.03.2021 07 марта 2021 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Наполи
3
Болонья
1
был в запасе
04.03.2021 04 марта 2021 чт 21:45
Ювентус
-:-
Наполи
04.03.2021 04 марта 2021 чт 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Ювентус
-
Наполи
-
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 3 тур
03.03.2021 03 марта 2021 ср 20:30
Сассуоло
3 : 3
Наполи
03.03.2021 03 марта 2021 ср 20:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Сассуоло
3
Наполи
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 20:00
Наполи
2 : 0
Беневенто
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Наполи
2
Беневенто
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 20:00
Аталанта
4 : 2
Наполи
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Аталанта
4
Наполи
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 20:00
Наполи
1 : 0
Ювентус
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Наполи
1
Ювентус
0
был в запасе
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 22:45
Дженоа
2 : 1
Наполи
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Дженоа
2
Наполи
1
был в запасе
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 20:00
Наполи
2 : 0
Парма
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Наполи
2
Парма
0
был в запасе