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Лука Чеппителли
№23
Защитник
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Команда
Кальяри
Гражданство
Италия
Дата рождения
8 нояб. 1989 (31) год
Рост
189
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2020/2021
22.05.2021
22 мая 2021
сб
21:45
Кальяри
0 : 1
Дженоа
22.05.2021
22 мая 2021
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Кальяри
0
Дженоа
1
был в запасе
16.05.2021
16 мая 2021
вс
21:45
Милан
0 : 0
Кальяри
16.05.2021
16 мая 2021
вс
21:45
минуты: 1' - 87'
Италия. Серия А, 37 тур
Милан
0
Кальяри
0
минуты: 1' - 87' / Италия. Серия А, 37 тур
12.05.2021
12 мая 2021
ср
19:30
Кальяри
0 : 0
Фиорентина
12.05.2021
12 мая 2021
ср
19:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Кальяри
0
Фиорентина
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
09.05.2021
09 мая 2021
вс
16:00
Беневенто
1 : 3
Кальяри
09.05.2021
09 мая 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Беневенто
1
Кальяри
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
Наполи
1 : 1
Кальяри
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 76'
Италия. Серия А, 34 тур
Наполи
1
Кальяри
1
минуты: 1' - 76' / Италия. Серия А, 34 тур
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
19:00
Кальяри
3 : 2
Рома
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Кальяри
3
Рома
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
21:45
Удинезе
0 : 1
Кальяри
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Удинезе
0
Кальяри
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
21:45
Кальяри
4 : 3
Парма
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Кальяри
4
Парма
3
был в запасе
14.03.2021
14 марта 2021
вс
20:00
Кальяри
1 : 3
Ювентус
14.03.2021
14 марта 2021
вс
20:00
минуты: 1' - 69'
Италия. Серия А, 27 тур
Кальяри
1
Ювентус
3
минуты: 1' - 69' / Италия. Серия А, 27 тур
07.03.2021
07 марта 2021
вс
20:00
Сампдория
2 : 2
Кальяри
07.03.2021
07 марта 2021
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Сампдория
2
Кальяри
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
Кальяри
1 : 0
Болонья
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Кальяри
1
Болонья
0
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
Кротоне
0 : 2
Кальяри
4'
4'
4'
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Кротоне
0
Кальяри
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
19.02.2021
19 февр. 2021
пт
22:45
Кальяри
0 : 1
Торино
72'
72'
72'
19.02.2021
19 февр. 2021
пт
22:45
минуты: 1' - 79'
Италия. Серия А, 23 тур
Кальяри
0
Торино
1
минуты: 1' - 79' / Италия. Серия А, 23 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:00
Кальяри
1 : 1
Сассуоло
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 73'
Италия. Серия А, 20 тур
Кальяри
1
Сассуоло
1
минуты: 1' - 73' / Италия. Серия А, 20 тур
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
Дженоа
1 : 0
Кальяри
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Дженоа
1
Кальяри
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
18.01.2021
18 янв. 2021
пн
22:45
Кальяри
0 : 2
Милан
88'
88'
88'
18.01.2021
18 янв. 2021
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Кальяри
0
Милан
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
20:00
Фиорентина
1 : 0
Кальяри
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Фиорентина
1
Кальяри
0
был в запасе
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
14:30
Кальяри
1 : 2
Беневенто
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
14:30
минуты: 1' - 77'
Италия. Серия А, 16 тур
Кальяри
1
Беневенто
2
минуты: 1' - 77' / Италия. Серия А, 16 тур
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
Кальяри
1 : 4
Наполи
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Кальяри
1
Наполи
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
Рома
3 : 2
Кальяри
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Рома
3
Кальяри
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
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