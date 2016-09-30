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Андер Бардахи
№31
Вратарь
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Команда
Реал Сосьедад
Гражданство
Испания
Дата рождения
3 мая 1995 (26) лет
Рост
192
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
30.09.2016
30 сент. 2016
пт
21:45
Реал Сосьедад
1 : 0
Бетис
30.09.2016
30 сент. 2016
пт
21:45
был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Реал Сосьедад
1
Бетис
0
был в запасе
24.09.2016
24 сент. 2016
сб
14:00
Эйбар
2 : 0
Реал Сосьедад
24.09.2016
24 сент. 2016
сб
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Эйбар
2
Реал Сосьедад
0
был в запасе
21.09.2016
21 сент. 2016
ср
23:00
Реал Сосьедад
4 : 1
Лас-Пальмас
21.09.2016
21 сент. 2016
ср
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Реал Сосьедад
4
Лас-Пальмас
1
был в запасе
18.09.2016
18 сент. 2016
вс
19:30
Вильярреал
2 : 1
Реал Сосьедад
18.09.2016
18 сент. 2016
вс
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Вильярреал
2
Реал Сосьедад
1
был в запасе
09.09.2016
09 сент. 2016
пт
21:45
Реал Сосьедад
1 : 1
Эспаньол
09.09.2016
09 сент. 2016
пт
21:45
был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Реал Сосьедад
1
Эспаньол
1
был в запасе