Андреа Белотти №9 Нападающий Подписаться

Команда Торино

Гражданство Италия

Дата рождения 20 дек. 1993 (27) лет

Рост 181

Вес 72

Отмечает голы, имитируя петушиный гребень – так он передает привет лучшему другу по фамилии Gallo («петух» по-итальянски).