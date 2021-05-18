Эмерсон (Палмьери дос Сантос)
№33
Защитник
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Команда
Челси
Гражданство
Италия
Дата рождения
3 авг. 1994 (26) лет
Рост
176
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.05.2021 18 мая 2021 вт 22:15
Челси
2 : 1
Лестер Сити
18.05.2021 18 мая 2021 вт 22:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Челси
2
Лестер Сити
1
был в запасе
12.05.2021 12 мая 2021 ср 22:15
Челси
0 : 1
Арсенал
12.05.2021 12 мая 2021 ср 22:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Челси
0
Арсенал
1
был в запасе
08.05.2021 08 мая 2021 сб 19:30
Манчестер Сити
1 : 2
Челси
08.05.2021 08 мая 2021 сб 19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Манчестер Сити
1
Челси
2
был в запасе
20.04.2021 20 апр. 2021 вт 22:00
Челси
0 : 0
Брайтон & Хов
20.04.2021 20 апр. 2021 вт 22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Челси
0
Брайтон & Хов
0
был в запасе
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 19:30
Кристал Пэлас
1 : 4
Челси
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Кристал Пэлас
1
Челси
4
был в запасе
13.03.2021 13 марта 2021 сб 15:30
Лидс
0 : 0
Челси
13.03.2021 13 марта 2021 сб 15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Лидс
0
Челси
0
был в запасе
04.03.2021 04 марта 2021 чт 23:15
Ливерпуль
0 : 1
Челси
04.03.2021 04 марта 2021 чт 23:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Ливерпуль
0
Челси
1
был в запасе
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 19:30
Челси
0 : 0
Манчестер Юнайтед
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Челси
0
Манчестер Юнайтед
0
был в запасе
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 15:30
Саутгемптон
1 : 1
Челси
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Саутгемптон
1
Челси
1
был в запасе
15.02.2021 15 февр. 2021 пн 23:00
Челси
2 : 0
Ньюкасл Юнайтед
15.02.2021 15 февр. 2021 пн 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Челси
2
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 22:15
Шеффилд Юнайтед
1 : 2
Челси
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 22:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Челси
2
был в запасе
04.02.2021 04 февр. 2021 чт 23:00
Тоттенхэм
0 : 1
Челси
04.02.2021 04 февр. 2021 чт 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Тоттенхэм
0
Челси
1
был в запасе
27.01.2021 27 янв. 2021 ср 21:00
Челси
0 : 0
Вулверхэмптон
27.01.2021 27 янв. 2021 ср 21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Челси
0
Вулверхэмптон
0
был в запасе
19.01.2021 19 янв. 2021 вт 23:15
Лестер Сити
2 : 0
Челси
19.01.2021 19 янв. 2021 вт 23:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Лестер Сити
2
Челси
0
был в запасе
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 20:30
Фулхэм
0 : 1
Челси
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Фулхэм
0
Челси
1
был в запасе
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 19:30
Челси
1 : 3
Манчестер Сити
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Челси
1
Манчестер Сити
3
был в запасе
28.12.2020 28 дек. 2020 пн 20:30
Челси
1 : 1
Астон Вилла
28.12.2020 28 дек. 2020 пн 20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Челси
1
Астон Вилла
1
был в запасе
26.12.2020 26 дек. 2020 сб 20:30
Арсенал
3 : 1
Челси
26.12.2020 26 дек. 2020 сб 20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Арсенал
3
Челси
1
был в запасе
21.12.2020 21 дек. 2020 пн 23:00
Челси
3 : 0
Вест Хэм
21.12.2020 21 дек. 2020 пн 23:00
минуты: 10' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Челси
3
Вест Хэм
0
минуты: 10' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 15:30
Ньюкасл Юнайтед
0 : 2
Челси
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 15:30
минуты: 82' - 90'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл Юнайтед
0
Челси
2
минуты: 82' - 90' / Англия. Премьер-лига, 9 тур