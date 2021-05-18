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Эмерсон (Палмьери дос Сантос)
№33
Защитник
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Команда
Челси
Гражданство
Италия
Дата рождения
3 авг. 1994 (26) лет
Рост
176
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов плей-офф
отборочные матчи к чм. европа
лига чемпионов групповой этап
лига наций. лига а
испания. примера
отбор че-2020
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
18.05.2021
18 мая 2021
вт
22:15
Челси
2 : 1
Лестер Сити
18.05.2021
18 мая 2021
вт
22:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Челси
2
Лестер Сити
1
был в запасе
12.05.2021
12 мая 2021
ср
22:15
Челси
0 : 1
Арсенал
12.05.2021
12 мая 2021
ср
22:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Челси
0
Арсенал
1
был в запасе
08.05.2021
08 мая 2021
сб
19:30
Манчестер Сити
1 : 2
Челси
08.05.2021
08 мая 2021
сб
19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Манчестер Сити
1
Челси
2
был в запасе
20.04.2021
20 апр. 2021
вт
22:00
Челси
0 : 0
Брайтон & Хов
20.04.2021
20 апр. 2021
вт
22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Челси
0
Брайтон & Хов
0
был в запасе
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
19:30
Кристал Пэлас
1 : 4
Челси
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Кристал Пэлас
1
Челси
4
был в запасе
13.03.2021
13 марта 2021
сб
15:30
Лидс
0 : 0
Челси
13.03.2021
13 марта 2021
сб
15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Лидс
0
Челси
0
был в запасе
04.03.2021
04 марта 2021
чт
23:15
Ливерпуль
0 : 1
Челси
04.03.2021
04 марта 2021
чт
23:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Ливерпуль
0
Челси
1
был в запасе
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
19:30
Челси
0 : 0
Манчестер Юнайтед
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Челси
0
Манчестер Юнайтед
0
был в запасе
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
15:30
Саутгемптон
1 : 1
Челси
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Саутгемптон
1
Челси
1
был в запасе
15.02.2021
15 февр. 2021
пн
23:00
Челси
2 : 0
Ньюкасл Юнайтед
15.02.2021
15 февр. 2021
пн
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Челси
2
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
22:15
Шеффилд Юнайтед
1 : 2
Челси
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
22:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Челси
2
был в запасе
04.02.2021
04 февр. 2021
чт
23:00
Тоттенхэм
0 : 1
Челси
04.02.2021
04 февр. 2021
чт
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Тоттенхэм
0
Челси
1
был в запасе
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
21:00
Челси
0 : 0
Вулверхэмптон
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Челси
0
Вулверхэмптон
0
был в запасе
19.01.2021
19 янв. 2021
вт
23:15
Лестер Сити
2 : 0
Челси
19.01.2021
19 янв. 2021
вт
23:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Лестер Сити
2
Челси
0
был в запасе
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
20:30
Фулхэм
0 : 1
Челси
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Фулхэм
0
Челси
1
был в запасе
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
19:30
Челси
1 : 3
Манчестер Сити
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Челси
1
Манчестер Сити
3
был в запасе
28.12.2020
28 дек. 2020
пн
20:30
Челси
1 : 1
Астон Вилла
28.12.2020
28 дек. 2020
пн
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Челси
1
Астон Вилла
1
был в запасе
26.12.2020
26 дек. 2020
сб
20:30
Арсенал
3 : 1
Челси
26.12.2020
26 дек. 2020
сб
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Арсенал
3
Челси
1
был в запасе
21.12.2020
21 дек. 2020
пн
23:00
Челси
3 : 0
Вест Хэм
21.12.2020
21 дек. 2020
пн
23:00
минуты: 10' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Челси
3
Вест Хэм
0
минуты: 10' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
15:30
Ньюкасл Юнайтед
0 : 2
Челси
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
15:30
минуты: 82' - 90'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл Юнайтед
0
Челси
2
минуты: 82' - 90' / Англия. Премьер-лига, 9 тур
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