Армандо Иццо
№5
Защитник
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Команда
Торино
Гражданство
Италия
Дата рождения
2 марта 1992 (29) лет
Рост
183
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 21:45
Торино
1 : 1
Беневенто
23.05.2021 23 мая 2021 вс 21:45
минуты: 1' - 70'
Италия. Серия А, 38 тур
Торино
1
Беневенто
1
минуты: 1' - 70' / Италия. Серия А, 38 тур
18.05.2021 18 мая 2021 вт 21:30
Лацио
0 : 0
Торино
18.05.2021 18 мая 2021 вт 21:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Лацио
0
Торино
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
15.05.2021 15 мая 2021 сб 16:00
Специя
4 : 1
Торино
15.05.2021 15 мая 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 55'
Италия. Серия А, 37 тур
Специя
4
Торино
1
минуты: 1' - 55' / Италия. Серия А, 37 тур
03.05.2021 03 мая 2021 пн 21:45
Торино
1 : 0
Парма
03.05.2021 03 мая 2021 пн 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Торино
1
Парма
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
26.04.2021 26 апр. 2021 пн 19:30
Торино
0 : 2
Наполи
26.04.2021 26 апр. 2021 пн 19:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Торино
0
Наполи
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 21:45
Болонья
1 : 1
Торино
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Болонья
1
Торино
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 19:00
Торино
3 : 1
Рома
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Торино
3
Рома
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 21:45
Удинезе
0 : 1
Торино
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Удинезе
0
Торино
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 19:00
Торино
2 : 2
Ювентус
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Торино
2
Ювентус
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
21.03.2021 21 марта 2021 вс 17:00
Сампдория
1 : 0
Торино
21.03.2021 21 марта 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 73'
Италия. Серия А, 28 тур
Сампдория
1
Торино
0
минуты: 1' - 73' / Италия. Серия А, 28 тур
17.03.2021 17 марта 2021 ср 17:00
Торино
3 : 2
Сассуоло
17.03.2021 17 марта 2021 ср 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Торино
3
Сассуоло
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:00
Торино
1 : 2
Интер
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Торино
1
Интер
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
07.03.2021 07 марта 2021 вс 17:00
Кротоне
4 : 2
Торино
07.03.2021 07 марта 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Кротоне
4
Торино
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
19.02.2021 19 февр. 2021 пт 22:45
Кальяри
0 : 1
Торино
19.02.2021 19 февр. 2021 пт 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Кальяри
0
Торино
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 17:00
Торино
0 : 0
Дженоа
84'
84'
84'
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Торино
0
Дженоа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 17:00
Аталанта
3 : 3
Торино
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Аталанта
3
Торино
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
22.01.2021 22 янв. 2021 пт 22:45
Беневенто
2 : 2
Торино
22.01.2021 22 янв. 2021 пт 22:45
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 19 тур
Беневенто
2
Торино
2
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 19 тур
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 20:00
Торино
0 : 0
Специя
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 20:00
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 18 тур
Торино
0
Специя
0
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 18 тур
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 22:45
Милан
2 : 0
Торино
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 22:45
минуты: 1' - 64'
Италия. Серия А, 17 тур
Милан
2
Торино
0
минуты: 1' - 64' / Италия. Серия А, 17 тур
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 17:00
Торино
1 : 1
Верона
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Торино
1
Верона
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур