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Армандо Иццо
№5
Защитник
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Команда
Торино
Гражданство
Италия
Дата рождения
2 марта 1992 (29) лет
Рост
183
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
отбор че-2020
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
23.05.2021
23 мая 2021
вс
21:45
Торино
1 : 1
Беневенто
23.05.2021
23 мая 2021
вс
21:45
минуты: 1' - 70'
Италия. Серия А, 38 тур
Торино
1
Беневенто
1
минуты: 1' - 70' / Италия. Серия А, 38 тур
18.05.2021
18 мая 2021
вт
21:30
Лацио
0 : 0
Торино
18.05.2021
18 мая 2021
вт
21:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Лацио
0
Торино
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
15.05.2021
15 мая 2021
сб
16:00
Специя
4 : 1
Торино
15.05.2021
15 мая 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 55'
Италия. Серия А, 37 тур
Специя
4
Торино
1
минуты: 1' - 55' / Италия. Серия А, 37 тур
03.05.2021
03 мая 2021
пн
21:45
Торино
1 : 0
Парма
03.05.2021
03 мая 2021
пн
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Торино
1
Парма
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
26.04.2021
26 апр. 2021
пн
19:30
Торино
0 : 2
Наполи
26.04.2021
26 апр. 2021
пн
19:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Торино
0
Наполи
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
21:45
Болонья
1 : 1
Торино
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Болонья
1
Торино
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
19:00
Торино
3 : 1
Рома
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Торино
3
Рома
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
21:45
Удинезе
0 : 1
Торино
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Удинезе
0
Торино
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
19:00
Торино
2 : 2
Ювентус
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Торино
2
Ювентус
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
Сампдория
1 : 0
Торино
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 73'
Италия. Серия А, 28 тур
Сампдория
1
Торино
0
минуты: 1' - 73' / Италия. Серия А, 28 тур
17.03.2021
17 марта 2021
ср
17:00
Торино
3 : 2
Сассуоло
17.03.2021
17 марта 2021
ср
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Торино
3
Сассуоло
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
Торино
1 : 2
Интер
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Торино
1
Интер
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
07.03.2021
07 марта 2021
вс
17:00
Кротоне
4 : 2
Торино
07.03.2021
07 марта 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Кротоне
4
Торино
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
19.02.2021
19 февр. 2021
пт
22:45
Кальяри
0 : 1
Торино
19.02.2021
19 февр. 2021
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Кальяри
0
Торино
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
17:00
Торино
0 : 0
Дженоа
84'
84'
84'
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Торино
0
Дженоа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
17:00
Аталанта
3 : 3
Торино
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Аталанта
3
Торино
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
22.01.2021
22 янв. 2021
пт
22:45
Беневенто
2 : 2
Торино
22.01.2021
22 янв. 2021
пт
22:45
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 19 тур
Беневенто
2
Торино
2
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 19 тур
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
20:00
Торино
0 : 0
Специя
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
20:00
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 18 тур
Торино
0
Специя
0
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 18 тур
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
22:45
Милан
2 : 0
Торино
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
22:45
минуты: 1' - 64'
Италия. Серия А, 17 тур
Милан
2
Торино
0
минуты: 1' - 64' / Италия. Серия А, 17 тур
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
17:00
Торино
1 : 1
Верона
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Торино
1
Верона
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
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