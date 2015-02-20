Хайро Морилья
№26
Нападающий
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Команда
Эспаньол
Гражданство
Испания
Дата рождения
2 июля 1993 (27) лет
Рост
184
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.02.2015 20 февр. 2015 пт 22:45
Хетафе
2 : 1
Эспаньол
20.02.2015 20 февр. 2015 пт 22:45
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Хетафе
2
Эспаньол
1
был в запасе
04.01.2015 04 янв. 2015 вс 21:00
Эспаньол
1 : 2
Эйбар
04.01.2015 04 янв. 2015 вс 21:00
минуты: 46' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Эспаньол
1
Эйбар
2
минуты: 46' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
31.08.2014 31 авг. 2014 вс -:-
Эспаньол
1 : 2
Севилья
31.08.2014 31 авг. 2014 вс -:-
минуты: 80' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Эспаньол
1
Севилья
2
минуты: 80' - 90' / Испания. Примера, 2 тур