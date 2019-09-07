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Никита Бурда
№26
Защитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Украина
Дата рождения
24 марта 1995 (26) лет
Рост
187
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019
07.09.2019
07 сент. 2019
сб
19:00
Литва
0 : 3
Украина
07.09.2019
07 сент. 2019
сб
19:00
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 5 тур
Литва
0
Украина
3
был в запасе
10.06.2019
10 июня 2019
пн
21:45
Украина
1 : 0
Люксембург
10.06.2019
10 июня 2019
пн
21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
Украина
1
Люксембург
0
был в запасе
07.06.2019
07 июня 2019
пт
21:45
Украина
5 : 0
Сербия
07.06.2019
07 июня 2019
пт
21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 3 тур
Украина
5
Сербия
0
был в запасе
25.03.2019
25 марта 2019
пн
22:45
Люксембург
1 : 2
Украина
49'
49'
49'
25.03.2019
25 марта 2019
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 2 тур
Люксембург
1
Украина
2
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 2 тур