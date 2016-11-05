Клебер (Клебер Жандерсон Перейра Рейс)
№3
Защитник
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Команда
Гамбург
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
12 мая 1990 (31) год
Рост
183
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 17:30
Гамбург
2 : 5
Боруссия
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 17:30
минуты: 1' - 31'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Гамбург
2
Боруссия
5
минуты: 1' - 31' / Германия. Бундеслига, 10 тур
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 16:30
Боруссия
0 : 0
Гамбург
25'
25'
25'
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия
0
Гамбург
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 7 тур
01.10.2016 01 окт. 2016 сб 16:30
Герта
2 : 0
Гамбург
78'
78'
78'
01.10.2016 01 окт. 2016 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Герта
2
Гамбург
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 6 тур
24.09.2016 24 сент. 2016 сб 16:30
Гамбург
0 : 1
Бавария
24.09.2016 24 сент. 2016 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Гамбург
0
Бавария
1
был в запасе
20.09.2016 20 сент. 2016 вт 21:00
Фрайбург
1 : 0
Гамбург
20.09.2016 20 сент. 2016 вт 21:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Фрайбург
1
Гамбург
0
был в запасе
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 16:30
Гамбург
0 : 4
РБ Лейпциг
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Гамбург
0
РБ Лейпциг
4
был в запасе
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 16:30
Байер
3 : 1
Гамбург
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Байер
3
Гамбург
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 2 тур
27.08.2016 27 авг. 2016 сб 16:30
Гамбург
1 : 1
Ингольштадт
27.08.2016 27 авг. 2016 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Гамбург
1
Ингольштадт
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 1 тур