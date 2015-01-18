Суфиане Бидауи
№26
Полузащитник
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Команда
Специя
Гражданство
Марокко
Дата рождения
20 апр. 1990 (31) год
Рост
168
Вес
63
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.01.2015 18 янв. 2015 вс 17:00
Парма
0 : 2
Сампдория
18.01.2015 18 янв. 2015 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Парма
0
Сампдория
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
11.01.2015 11 янв. 2015 вс 17:00
Верона
3 : 1
Парма
11.01.2015 11 янв. 2015 вс 17:00
минуты: 75' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Верона
3
Парма
1
минуты: 75' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
06.01.2015 06 янв. 2015 вт 17:00
Парма
1 : 0
Фиорентина
79'
79'
79'
06.01.2015 06 янв. 2015 вт 17:00
минуты: 75' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Парма
1
Фиорентина
0
минуты: 75' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
18.12.2014 18 дек. 2014 чт 23:00
Наполи
2 : 0
Парма
18.12.2014 18 дек. 2014 чт 23:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Наполи
2
Парма
0
был в запасе
07.12.2014 07 дек. 2014 вс 17:00
Парма
1 : 2
Лацио
07.12.2014 07 дек. 2014 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Парма
1
Лацио
2
был в запасе
30.11.2014 30 нояб. 2014 вс 17:00
Палермо
2 : 1
Парма
30.11.2014 30 нояб. 2014 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Палермо
2
Парма
1
был в запасе
14.09.2014 14 сент. 2014 вс 21:45
Парма
4 : 5
Милан
14.09.2014 14 сент. 2014 вс 21:45
минуты: 78' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Парма
4
Милан
5
минуты: 78' - 90' / Италия. Серия А, 2 тур