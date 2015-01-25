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Лукас Соуза (Лукас Виейра Де Соуза)
№33
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
4 июля 1990 (30) лет
Рост
186
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2014/2015
25.01.2015
25 янв. 2015
вс
17:00
Парма
1 : 2
Чезена
25.01.2015
25 янв. 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Парма
1
Чезена
2
был в запасе
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
17:00
Парма
0 : 2
Сампдория
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Парма
0
Сампдория
2
был в запасе
11.01.2015
11 янв. 2015
вс
17:00
Верона
3 : 1
Парма
11.01.2015
11 янв. 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Верона
3
Парма
1
был в запасе
06.01.2015
06 янв. 2015
вт
17:00
Парма
1 : 0
Фиорентина
06.01.2015
06 янв. 2015
вт
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Парма
1
Фиорентина
0
был в запасе
18.12.2014
18 дек. 2014
чт
23:00
Наполи
2 : 0
Парма
18.12.2014
18 дек. 2014
чт
23:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Наполи
2
Парма
0
был в запасе
07.12.2014
07 дек. 2014
вс
17:00
Парма
1 : 2
Лацио
07.12.2014
07 дек. 2014
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Парма
1
Лацио
2
был в запасе
30.11.2014
30 нояб. 2014
вс
17:00
Палермо
2 : 1
Парма
30.11.2014
30 нояб. 2014
вс
17:00
минуты: 78' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Палермо
2
Парма
1
минуты: 78' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
23.11.2014
23 нояб. 2014
вс
17:00
Парма
0 : 2
Эмполи
23.11.2014
23 нояб. 2014
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
0
Эмполи
2
был в запасе
09.11.2014
09 нояб. 2014
вс
17:00
Ювентус
7 : 0
Парма
09.11.2014
09 нояб. 2014
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Ювентус
7
Парма
0
был в запасе
01.11.2014
01 нояб. 2014
сб
22:45
Парма
2 : 0
Интер
01.11.2014
01 нояб. 2014
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Парма
2
Интер
0
был в запасе
29.10.2014
29 окт. 2014
ср
22:45
Торино
1 : 0
Парма
29.10.2014
29 окт. 2014
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1
Парма
0
был в запасе
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
19:00
Парма
1 : 3
Сассуоло
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Парма
1
Сассуоло
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 8 тур
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
16:00
Аталанта
1 : 0
Парма
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Аталанта
1
Парма
0
был в запасе
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
16:00
Парма
1 : 2
Дженоа
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Парма
1
Дженоа
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 6 тур
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
20:00
Удинезе
4 : 2
Парма
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Удинезе
4
Парма
2
был в запасе
24.09.2014
24 сент. 2014
ср
21:45
Парма
1 : 2
Рома
24.09.2014
24 сент. 2014
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Парма
1
Рома
2
был в запасе
21.09.2014
21 сент. 2014
вс
13:30
Кьево
2 : 3
Парма
21.09.2014
21 сент. 2014
вс
13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Кьево
2
Парма
3
был в запасе
14.09.2014
14 сент. 2014
вс
21:45
Парма
4 : 5
Милан
14.09.2014
14 сент. 2014
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Парма
4
Милан
5
был в запасе