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Мирко Эспозито
№58
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Команда
Парма
Гражданство
Италия
Дата рождения
8 апр. 1996 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2014/2015
31.05.2015
31 мая 2015
вс
21:45
Сампдория
2 : 2
Парма
31.05.2015
31 мая 2015
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Сампдория
2
Парма
2
был в запасе
24.05.2015
24 мая 2015
вс
16:00
Парма
2 : 2
Верона
24.05.2015
24 мая 2015
вс
16:00
минуты: 89' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Парма
2
Верона
2
минуты: 89' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
18.05.2015
18 мая 2015
пн
20:00
Фиорентина
3 : 0
Парма
18.05.2015
18 мая 2015
пн
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Фиорентина
3
Парма
0
был в запасе
10.05.2015
10 мая 2015
вс
19:00
Парма
2 : 2
Наполи
10.05.2015
10 мая 2015
вс
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Парма
2
Наполи
2
был в запасе
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
16:00
Парма
1 : 0
Палермо
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Парма
1
Палермо
0
был в запасе
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
16:00
Эмполи
2 : 2
Парма
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Эмполи
2
Парма
2
был в запасе
15.04.2015
15 апр. 2015
ср
19:30
Дженоа
2 : 0
Парма
15.04.2015
15 апр. 2015
ср
19:30
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Дженоа
2
Парма
0
был в запасе
08.04.2015
08 апр. 2015
ср
19:30
Парма
1 : 0
Удинезе
08.04.2015
08 апр. 2015
ср
19:30
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Парма
1
Удинезе
0
был в запасе
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
16:00
Интер
1 : 1
Парма
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Интер
1
Парма
1
был в запасе
22.03.2015
22 марта 2015
вс
22:45
Парма
0 : 2
Торино
22.03.2015
22 марта 2015
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Парма
0
Торино
2
был в запасе
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
17:00
Рома
0 : 0
Парма
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Рома
0
Парма
0
был в запасе
11.02.2015
11 февр. 2015
ср
20:00
Парма
0 : 1
Кьево
11.02.2015
11 февр. 2015
ср
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Парма
0
Кьево
1
был в запасе