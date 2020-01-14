Лука Вальзаниа
№4
Полузащитник
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Команда
Фрозиноне
Гражданство
Италия
Дата рождения
5 марта 1996 (25) лет
Рост
182
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.01.2020 14 янв. 2020 вт 20:00
Лацио
4 : 0
Кремонезе
14.01.2020 14 янв. 2020 вт 20:00
был в запасе
Италия. Кубок, 1/8 финала
Лацио
4
Кремонезе
0
был в запасе