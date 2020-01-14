Франческо Рензетти
№33
Защитник
Подписаться
Команда
Чезена
Гражданство
Италия
Дата рождения
22 янв. 1988 (33) года
Рост
173
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.01.2020 14 янв. 2020 вт 20:00
Лацио
4 : 0
Кремонезе
14.01.2020 14 янв. 2020 вт 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Кубок, 1/8 финала
Лацио
4
Кремонезе
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Кубок, 1/8 финала