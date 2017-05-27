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Вальтер Брессан
№32
Вратарь
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
26 янв. 1981 (40) лет
Рост
183
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
27.05.2017
27 мая 2017
сб
19:00
Аталанта
1 : 0
Кьево
27.05.2017
27 мая 2017
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Аталанта
1
Кьево
0
был в запасе
20.05.2017
20 мая 2017
сб
19:00
Кьево
3 : 5
Рома
20.05.2017
20 мая 2017
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
3
Рома
5
был в запасе
14.05.2017
14 мая 2017
вс
16:00
Сампдория
1 : 1
Кьево
14.05.2017
14 мая 2017
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Сампдория
1
Кьево
1
был в запасе
07.05.2017
07 мая 2017
вс
16:00
Кьево
1 : 1
Палермо
07.05.2017
07 мая 2017
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
1
Палермо
1
был в запасе
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
16:00
Дженоа
1 : 2
Кьево
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Дженоа
1
Кьево
2
был в запасе
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
20:00
Лацио
0 : 1
Кьево
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Лацио
0
Кьево
1
был в запасе
21.01.2017
21 янв. 2017
сб
20:00
Кьево
0 : 3
Фиорентина
21.01.2017
21 янв. 2017
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Кьево
0
Фиорентина
3
был в запасе
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
22:45
Интер
3 : 1
Кьево
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Интер
3
Кьево
1
был в запасе
08.01.2017
08 янв. 2017
вс
17:00
Кьево
1 : 4
Аталанта
08.01.2017
08 янв. 2017
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Кьево
1
Аталанта
4
был в запасе
22.12.2016
22 дек. 2016
чт
22:45
Рома
3 : 1
Кьево
22.12.2016
22 дек. 2016
чт
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Рома
3
Кьево
1
был в запасе
11.09.2016
11 сент. 2016
вс
16:00
Кьево
1 : 1
Лацио
11.09.2016
11 сент. 2016
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Кьево
1
Лацио
1
был в запасе
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
21:45
Фиорентина
1 : 0
Кьево
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Фиорентина
1
Кьево
0
был в запасе
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
21:45
Кьево
2 : 0
Интер
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Кьево
2
Интер
0
был в запасе