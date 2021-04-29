Леонардо Спинаццола
№37
Полузащитник
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Команда
Рома
Гражданство
Италия
Дата рождения
25 марта 1993 (28) лет
Рост
186
Вес
75
Отлично отметил дебютный матч в ЛЧ – он состоялся, когда «Ювентус» обыграл в 2019-м «Атлетико» 3:0 в плей-офф (отыграв 0:2 в первой игре).
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.04.2021 29 апр. 2021 чт 22:00
Манчестер Юнайтед
6 : 2
Рома
29.04.2021 29 апр. 2021 чт 22:00
минуты: 1' - 37'
Лига Европы Плей-офф, 1/2 финала
Манчестер Юнайтед
6
Рома
2
минуты: 1' - 37' / Лига Европы Плей-офф, 1/2 финала
08.04.2021 08 апр. 2021 чт 22:00
Аякс
1 : 2
Рома
08.04.2021 08 апр. 2021 чт 22:00
минуты: 1' - 29'
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Аякс
1
Рома
2
минуты: 1' - 29' / Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
18.03.2021 18 марта 2021 чт 20:55
Шахтер
1 : 2
Рома
18.03.2021 18 марта 2021 чт 20:55
минуты: 1' - 58'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Шахтер
1
Рома
2
минуты: 1' - 58' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
11.03.2021 11 марта 2021 чт 23:00
Рома
3 : 0
Шахтер
11.03.2021 11 марта 2021 чт 23:00
минуты: 1' - 79'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Рома
3
Шахтер
0
минуты: 1' - 79' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 23:00
Рома
3 : 1
Брага
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 23:00
минуты: 59' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Рома
3
Брага
1
минуты: 59' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 20:55
Брага
0 : 2
Рома
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Брага
0
Рома
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала