Леонардо Спинаццола №37 Полузащитник Подписаться

Команда Рома

Гражданство Италия

Дата рождения 25 марта 1993 (28) лет

Рост 186

Вес 75

Отлично отметил дебютный матч в ЛЧ – он состоялся, когда «Ювентус» обыграл в 2019-м «Атлетико» 3:0 в плей-офф (отыграв 0:2 в первой игре).