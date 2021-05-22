Давиде Дзаппакоста
№77
Полузащитник
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Команда
Дженоа
Гражданство
Италия
Дата рождения
11 июня 1992 (28) лет
Рост
182
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.05.2021 22 мая 2021 сб 21:45
Кальяри
0 : 1
Дженоа
22.05.2021 22 мая 2021 сб 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Кальяри
0
Дженоа
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
15.05.2021 15 мая 2021 сб 16:00
Дженоа
3 : 4
Аталанта
15.05.2021 15 мая 2021 сб 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Дженоа
3
Аталанта
4
был в запасе
12.05.2021 12 мая 2021 ср 21:45
Болонья
0 : 2
Дженоа
13'
13'
13'
12.05.2021 12 мая 2021 ср 21:45
13'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Болонья
0
Дженоа
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
09.05.2021 09 мая 2021 вс 13:30
Дженоа
1 : 2
Сассуоло
85'
30'
85'
30'
85'
30'
09.05.2021 09 мая 2021 вс 13:30
85'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Дженоа
1
Сассуоло
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 13:30
Лацио
4 : 3
Дженоа
02.05.2021 02 мая 2021 вс 13:30
минуты: 1' - 69'
Италия. Серия А, 34 тур
Лацио
4
Дженоа
3
минуты: 1' - 69' / Италия. Серия А, 34 тур
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 16:00
Дженоа
2 : 0
Специя
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Дженоа
2
Специя
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 21:45
Дженоа
2 : 2
Беневенто
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
2
Беневенто
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
Ювентус
3 : 1
Дженоа
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Ювентус
3
Дженоа
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
Дженоа
1 : 1
Фиорентина
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Дженоа
1
Фиорентина
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
19.03.2021 19 марта 2021 пт 22:45
Парма
1 : 2
Дженоа
19.03.2021 19 марта 2021 пт 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Парма
1
Дженоа
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
13.03.2021 13 марта 2021 сб 22:45
Дженоа
1 : 1
Удинезе
13.03.2021 13 марта 2021 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Дженоа
1
Удинезе
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
07.03.2021 07 марта 2021 вс 14:30
Рома
1 : 0
Дженоа
07.03.2021 07 марта 2021 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Рома
1
Дженоа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
Дженоа
1 : 1
Сампдория
52'
52'
52'
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
52'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Дженоа
1
Сампдория
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
Интер
3 : 0
Дженоа
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Интер
3
Дженоа
0
был в запасе
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 20:00
Дженоа
2 : 2
Верона
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Дженоа
2
Верона
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 17:00
Торино
0 : 0
Дженоа
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Торино
0
Дженоа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 22:45
Дженоа
2 : 1
Наполи
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Дженоа
2
Наполи
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 17:00
Кротоне
0 : 3
Дженоа
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 71'
Италия. Серия А, 20 тур
Кротоне
0
Дженоа
3
минуты: 1' - 71' / Италия. Серия А, 20 тур
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 17:00
Дженоа
1 : 0
Кальяри
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Дженоа
1
Кальяри
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 20:00
Аталанта
0 : 0
Дженоа
75'
75'
75'
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 20:00
минуты: 1' - 80'
Италия. Серия А, 18 тур
Аталанта
0
Дженоа
0
минуты: 1' - 80' / Италия. Серия А, 18 тур